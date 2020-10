Foreslår 100 millionar til å løfte norsk eksport

innenriks

– Vi vil at fleire konkurransedyktige bedrifter og næringar skal eksportere varer og tenester som er etterspurde i verdsmarknaden, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Situasjonen for norske eksportørar var vanskeleg også før koronakrisa med aukande proteksjonisme og meir konkurranse i marknadene. Ifølgje Nybø er mange eksportbedrifter i ein ekstraordinær situasjon og at dei derfor må ha ei strategisk satsing på eksport som sikrar fleire bein å stå på over heile landet.

– Regjeringa legg no pengane på bordet, medan norsk næringsliv skal bidra med ressursar og kompetanse. Det er bedriftene som eksporterer, og tett samarbeid med næringslivet er heilt avgjerande for å lykkast med eksport, seier Nybø.

(©NPK)