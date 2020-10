Grisebonde fekk omgjort fengselsstraff etter lang saksbehandlingstid

innenriks

I november i fjor vart mannen dømd til 40 dagars fengsel for kastreringa. Påtalemakta meinte straffa var for låg og la i ankeforhandlinga ned påstand om fem månaders fengsel.

Borgarting lagmannsrett konkluderte med at 55 dagars fengsel var ei passande straff, men at heile straffa blir på vilkår med ei prøvetid på to år. Årsaka var den lange saksbehandlingstida. Retten la til grunn at saka hadde ei liggetid på mellom ni og ti månader.

– Straffeutmålinga er mildare enn det vi ønskte, så vi må vurdere om vi vil anke, seier aktor Maria Bache Dahl til Nationen.

Bonden er fornøgd med at straffa vart redusert og meiner det er ei riktig avgjerd, opplyser forsvararen hans Vegard Lien. Mannen erkjende skuld for kastreringa av 17 griser.

I tillegg til fengselsstraffa på vilkår vart mannen idømd ei bot på 20.000 kroner for dårleg tilsyn og stell av grisene. Bøtenivået er det same som tingretten konkluderte med.

