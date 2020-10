Hyllestad-ordføraren fryktar ny smitte i brakkebyane

innenriks

– I samfunnet elles er det ikkje mykje smitte. All smitten kjem frå verftet, seier Eide til NTB.

Alle dei 80 stadfesta smittetilfella i kommunen er tilknytte verftet. 30 av dei smitta personane frå verftet er sende til eit koronahotell i Bergen, ytterlegare 40 bur på brakkeriggar på verftsområdet, medan ti personar er i isolasjon andre stader i kommunen.

Dei fleste som er smitta, er utanlandske arbeidarar, men Eide understrekar at det òg kan vere smitte blant lokalt busette. Likevel meiner han kommunen har kontroll.

Han er derimot bekymra for dei om lag 200 personane som bur i brakker på verftet. Han fortel at alle er testa ein gong, men at dei likevel ikkje kan vere sikker på at det ikkje er nokon som er smitta.

– Vi deler dei opp i mindre grupper for å ha meir kontroll, og så må vi reteste, seier Eide.

Mellom anna skal 60 tilsette bli flytta til eit hotell i Førde, skriv Sunnfjord kommune i ei pressemelding, ifølgje Firda.

Hyllestad kommune stengde fredag det aktuelle skipsverftet etter at smittesporinga viste at alle koronatilfella kan koplast tilbake dit.

