Det heiter det i Samferdselsdepartementets budsjettforslag.

Elbilar har i fleire år hatt fritak frå trafikkforsikringsavgifta, som for fossilbilar i vektklassen under 7.500 kilo er på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er den som òg skal gjelde elbilane, ligg på 2.062 kroner i året.

Regjeringa ser avgifta som eit første steg mot meir berekraftige bilavgifter. I tillegg aukar dei kravet til elektrisk rekkjevidd i eingongsavgifta for ladbare hybridbilar.

