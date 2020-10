Justisminister Mæland foreslår meir effektiv domstolsbehandling i sivile saker

innenriks

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt fleire forslag til endringar i tvistelova og enkelte andre lover på høyring.

Mellom anna blir det foreslått å senke terskelen for ankenekting i lagmannsretten. Føremålet er å sile bort ankar som ikkje har utsikter til å få eit anna resultat. Det vil medføre lågare kostnader og mindre belastning for partane som slepp å gå gjennom ein ny runde i domstolen.

– Vi foreslår å endre reglane for tvisteløysing i sivile saker for å leggje til rette for ei meir effektiv behandling i domstolane og sikre at kostnadene ved domstolsbehandling ikkje blir uhøvesmessig store for partane. Dette er viktig for å ta vare på den rettstryggingsgarantien som ligg i ein reell tilgang til domstolane, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Vidare blir det foreslått at rettsmekling i utgangspunktet skal gjennomførast i alle saker som er eigna for det. Føremålet med rettsmekling er at partane kjem fram til eit forlik i staden for å gjennomføre eller fullføre ei hovudforhandling.

I høyringsnotatet er det òg teke inn eit forslag om ein heimel for å strøyme rettsmøte på nettsidene til domstolen. Dessutan er det foreslått fleire endringar for å klargjere rettstilstanden, mellom dei eit forslag om anonym vitneførsel i barnevernssaker.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 4. januar.

