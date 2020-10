Kraftutbyggjarar får skrive av investeringar raskare

innenriks

Endringa frå dagens ordning med avskrivingar over tid går fram av forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Dette er eit viktig tiltak for å sikre gode, stabile og føreseielege rammevilkår for ei næring som har ei viktig rolle både i eit klimaperspektiv og i arbeidet med å skape aktivitet og arbeidsplassar, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding. Vasskraft står for 94 prosent av den norske kraftproduksjonen.

800 millionar

Olje- og energiminister Tina Bru (H) seier at endringa legg til rette for lønnsame investeringar i norsk vasskraft, både i nye kraftverk og i opprusting og utviding av eksisterande kraftverk.

Det er fleirtal på Stortinget for å endre kraftskatten for å sikre lønnsame investeringar. Det har vore press på regjeringa om å komme med eit endringsforslag.

Ved å kunne skrive av heile investeringa same året som ho blir gjord, blir likviditeten til selskapa styrkt med 800 millionar kroner til neste år, etter overslaga til regjeringa. For staten betyr det tilsvarande mindre inntekter i 2021. Over tid skal det derimot ikkje medføre endringar. Når avskrivingane først er gjennomførte, aukar skatteinntekta i dei neste åra.

Avskrivingane blir trekte frå den såkalla grunnrenteskatten, som selskapa betaler for bruk av naturressursane. Den kjem i tillegg til den vanlege selskapsskatten.

Positiv mottaking

Kraftfylka, ei samanslutning av dei store kraftproduserande regionane, er fornøgd med endringsforslaget.

– Det er gledeleg at regjeringa går inn for å endre innretninga på grunnrenteskatten. Ei endring vil utløyse investeringar i ny fornybar kraftproduksjon, seier dagleg leiar Niklas Kalvø Tessem. Fylka får naturressursskatt frå all kraftproduksjon og er òg inne på eigarsida i fleire regionale kraftselskap.

Tessem seier det er viktig å ta ut potensialet der det allereie er gjort inngrep i naturen. Han viser til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), som meiner oppgradering og utviding av eksisterande vasskraftverk kan gi ein ekstra produksjon på 7,6 terawattimar (TWh). Det svarer til rundt 85 prosent av det årlege straumforbruket i Oslo.

Vil ha større frådrag

Bransjeforeininga Energi Norge er òg positiv, men skulle ønskje regjeringa hadde gått lenger. Direktør Einar Kroepelien meiner vasskrafta blir skatta for hardt og peikar på at dei nye reglane for investeringar ikkje endrar skattetrykket for eksisterande kraftverk.

– Vasskraft vil framleis vere den tyngst skattlagde næringa i Noreg, og somme kraftverk betaler meir enn heile overskotet i skatt. Det svekkjer evna til å finansiere nye prosjekt, seier Kroepelien i ei pressemelding.

– Vi meiner skjermingsfrådraget i grunnrenteskatten må aukast, slik at den normale avkastinga blir skjerma, seier han og håpar forhandlingane i Stortinget vil føre til ei forbetring av det regjeringa har lagt på bordet.

