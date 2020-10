innenriks

Det kjem av at 94 prosent av barnehagane har fått meir pengar enn dei faktisk har i pensjonsutgifter, skriv Kunnskapsdepartementet.

I 2017 fekk dei private barnehagane nesten ein milliard kroner for mykje til pensjonsutgifter, og dermed kan tilskotet reduserast utan at det går utover pensjonsordningane til dei tilsette. I tillegg bruker regjeringa 130 millionar på ei overgangsordning for einskildståande barnehagar.

