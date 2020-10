innenriks

Ulykka skjedde på trafikklokket ved Ring 3 ved 10.30-tida.

MC-føraren vart av helsepersonell erklært død på staden.

Det er ikkje kjent kva som var årsaka til ulykka.

Trafikkulykka førte til at vegen vart sperra i ein periode, og det vart mykje kø som følgje av dette. Litt før klokka 13 opplyste Oslo-politiet at dei var ferdige på staden, og at vegen igjen var opna.

