Nær 2,3 milliardar til stimuleringsordning for det frivillige, kulturlivet og idretten

Nær 1,2 milliardar kroner skal gå til det frivillige og idretten, medan 1,1 milliard skal gå til kulturlivet. Løyvinga gjeld for første halvår 2021.

– Covid-19-pandemien har ramma kultursektoren hardt. Regjeringa vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mogleg. Gjennom denne løyvinga reduserer vi uvissa for aktørane slik at dei kan gjennomføre arrangement. Vi må halde kulturen, det frivillige og idretten i gang, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i ei pressemelding.

Ordninga, som er ei vidareføring av ordninga som vart oppretta 1. oktober, skal for kultursektoren forvaltast av Norsk kulturråd, medan Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordninga for idretten og det frivillige.

