Nordmenn som tener mest pengar, er mest nøgde med livet

Nordmenn som er arbeidsledige og uføre, opplever å ha dårlegast livskvalitet. Pensjonistar og folk i jobb er mest tilfreds med livet. Dei som tener mest, er òg mest nøgde med livet.

Dette er blant funna i den første store livskvalitetsundersøking utført av SSB der befolkninga har svart på korleis dei har det.

«Wellbeing»-budsjett

– God livskvalitet vernar mot psykiske problem og har positiv innverknad på fysisk helse, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han fortel om New Zealand som første land i verda som årleg har eit «wellbeing»-budsjett, altså eit livskvalitetsbudsjett.

– Det kunne vore stilig om vi hadde hatt vårt eige livskvalitetsbudsjett. Det kunne beskrive korleis livskvaliteten hadde utvikla seg det siste året, og kva investeringar som må gjerast for å få betre livskvalitet neste år, seier han.

OK seier halvparten

I undersøkinga har ein spurt yrkesaktive, studentar, pensjonistar, uføre og arbeidsledige om livskvalitet. Eit viktig funn er at ho varierer etter livssituasjon.

− Det å ufrivillig vere utan arbeid kan sjå ut til å ha betydning for trivselen vår. Ikkje berre går det ut over den økonomiske situasjonen, men også andre viktige sider ved livet, seier seniorrådgivar Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gruppene som er minst fornøgd med livet, er dei arbeidsledige, dei med låg inntekt, personar med nedsett funksjon eller psykiske plager og også dei med ikkje-heteroseksuell identitet.

Totalt seier 26 prosent av befolkninga at dei har høg tilfredsheit med livet. Halvparten seier at dei har det middels bra, medan 22 prosent svarer at dei er lite tilfreds.

Unge er optimistar

Dei unge og studentane er optimistiske for framtida, men dei er ikkje tilfredse med eiga psykisk helse og fridom. Her skårar norske studentar lågare enn befolkninga i snitt.

– Undersøkinga viser at dei yngste kjem dårleg ut på svært mange indikatorar på subjektiv livskvalitet, samanlikna med eldre, seier Elisabeth Rønning.

Pensjonistar er i hovudsak veldig nøgde med livet. Dei har betre psykisk helse enn dei andre gruppene, er meir tilfreds med der dei bur, fritida og økonomien.

− Pensjonistar opplever òg i større grad meining og engasjement i livet, og det er omtrent 9 av 10 som seier at dei har ei overvekt av positive kjensler i livet, seier Rønning.

Denne første undersøkinga om livskvalitet vart sendt ut til 40.000 nordmenn. Undersøkinga vart gjord i mars, samtidig med nedstenginga og koronasmitten, og forskarane seier ein må sjå med ei viss varsemd på nokre av funna. Men samtidig trur dei ikkje at forskjellane gruppene imellom, er påverka.

Det er Helsedirektoratet og Bufdir som bad om å få gjennomført rapporten om livskvalitet frå SSB.

