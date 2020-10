Nordnorsk fiskecamp bøtelagt etter dødsulykke

innenriks

Bedrifta og eigaren må betale høvesvis 60.000 og 10.000 kroner, skriv NRK. Politiadvokat Hanne Simonsen opplyser til kanalen at begge førelegga er vedteke.

To russiske gjester døydde då båten deira kantra utanfor Senja. Det var tung sjø og krevjande forhold på tidspunktet.

Bedrifta dreiv med utleige av fritidsbåtar, men kartla ikkje kva farar det kunne medføre. Statsadvokaten konkluderte med at HMS-arbeidet til bedrifta var for dårleg, og ifølgje førelegget hadde bedrifta ingen planar eller tiltak for å minske risikoforholda.

