Til saman er støtta til ordninga dermed på 1,8 milliardar kroner, som var målet i Frivillighetsmeldingen i 2021.

Momskompensasjonsordninga for bygging av idrettsanlegg blir òg auka med 104,5 millionar kroner til 299 millionar kroner i 2021.

I budsjettet skriv regjeringa at dei ser frivillige organisasjonar som ein viktig arena for læring, kunnskap og kompetanse, og at dei vil leggje til rette for breidde og mangfald gjennom gode støtteordningar.

