Regjeringa trappar ned oljepengebruken til neste år

innenriks

Regjeringa vil bruke 313,4 oljemilliardar neste år, 90,9 milliardar mindre enn i år. Det kjem fram av nøkkeltala som regjeringa la fram klokka 8, to timar før heilskapen i statsbudsjettet blir presentert klokka 10.

– Koronapandemien har gitt det djupaste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstida. Dei siste månadene har aktiviteten teke seg opp igjen, men det er framleis stor uvisse om utviklinga framover. Sjølv om gjeninnhentinga har gått raskare enn vi såg for oss i mai, vil aktivitetsnivået truleg vere lågare enn normalt i lang tid framover, heiter det i ei fråsegn frå Finansdepartementet.

Færre arbeidsledige

Norsk økonomi blir anteken å ta seg opp igjen etter eit fall på rundt 3, 1 prosent i fastlands-BNP i år. Neste år blir veksten i BNP anslått til 4, 4 prosent.

Arbeidsløysa blir anslått å falle frå 4,9 prosent i 2020 til 3,1 prosent neste år.

Budsjettimpulsen – korleis den økonomiske politikken påverkar norske økonomi – blir no anslått til det koronajusterte nivået 1,0, som framleis er ein såkalla ekspansiv verknad, men langt mindre enn rekordhøge 4,5 i år.

I krisebudsjettet i mai foreslo regjeringa å bruke svimlande 420 milliardar kroner frå Oljefondet. Dette er nedjustert til 404, 3 milliardar i anslaga i nasjonalbudsjettet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har signalisert at han vil bruke det som er nødvendig òg neste år, men har understreka at oljepengebruken skal trappast ned i takt med at veksten tek seg opp.

25 milliardar til koronatiltak

Så langt har det komme lekkasjar frå budsjettet på over 100 milliardar kroner. Regjeringa vil mellom anna bruke 25 milliardar kroner på ulike koronatiltak til neste år, men understrekar at beløpet vil bli justert viss det viser seg at det ikkje held. Så langt i år har regjeringa brukt 126,3 milliardar kroner på koronatiltak.

Blant dei andre største lekkasjane er 40 milliardar kroner til forsking og utvikling, 32,1 milliardar kroner til jernbane og 2 milliardar kroner til prestisjeprosjektet til regjeringa for karbonfangst- og lagring på Norcem i Breivik.

Fleire permanente stillingar i politiet, billegare SFO for låginntektsfamiliar, auka barnetrygd og meir til fritidskort for barn er òg blant dei foreslåtte satsingane.

Forventar skattekutt

Kva som skjer med formuesskatten, har vore blant spenningspunkta i forkant av budsjettframlegginga. NRK erfarer at rabatten på såkalla arbeidande kapital, aksjar og driftsmidlar, vil auke frå dagens nivå på 35 prosent til 45 prosent.

Rabatten vart auka frå 25 til 35 prosent i samband med revidert budsjett i mai.

Høgres landsmøte vedtok tidlegare i haust å gå inn for å fjerne formuesskatten heilt. Statsminister Erna Solberg (H) rykte likevel raskt ut og sa at det ikkje kom til å skje før det finst metodar som unngår å skape nye nullskattytarar.

Frp vrir kniven

Med Framstegspartiet på utsida får regjeringa i år ein langt tøffare jobb med å få budsjettet gjennom Stortinget enn tidlegare.

Fleire av krava partiet har sett for å støtte budsjettet, vrir om kniven der det smertar mest for KrF og Venstre, som til dømes kutt i bistandsbudsjettet og å setje talet på kvoteflyktningar til Noreg på eit minimum.

I tillegg har Frp varsla motstand mot det viktigaste klimaprosjektet til regjeringa, Norcem-prosjektet for karbonfangst- og lagring, fordi dei meiner skattebetalarane får ein for stor del av rekninga.

SV har oppmoda regjeringa til å løfte saka ut av budsjettforhandlingane for å finne eit alternativ fleirtal på Stortinget utanom Frp.