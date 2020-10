Rockekollegaene sørgjer over Eddie Van Halen

innenriks

Patti Smith deler eit bilete av ein intens Van Halen på scena med orda:

«This is Eddie Van Halen, howling at the stars, combing the stratosphere, howling for the children, the burning fields, then free, flies two-handed, straight into the celestial realm where all is music».

– Eg tenkjer på han som ein gut – ei storøygd barnestjerne – alltid full av glede, alltid beskjeden, og dei verkeleg magiske fingrane opna ei dør inn til ein heilt ny måte å spele på, skriv Brian May frå Queen, som meiner 65 år gamle Van Halen var «altfor ung til å bli revet bort».

– Det er fullstendig tragisk at vi har mista han, seier Pete Townshend frå The Who til Rolling Stones, og meiner at alle «shredder» har mista læremeisteren og guiden sin.

– Eddie var ein eineståande gitarist og menneske. Han var ein meister i handverket sitt, ein jambyrdig eg hadde ærefrykt for og ein venn eg elskar, heiter det frå Joe Walsh i Eagles.

Metallica rekna Eddie Van Halen som ein venn etter å ha turnert med bandet hans i 1988 – så vel som «en inspirasjon og et idol», og deler eit bilete frå langhåra glansdagar.

– For ei reise det har vore, skriv Van Halens bandkollega David Lee Roth, medan Sammy Hager og Michael Anthony i bandet skriv at dei er «knust» og «mangler ord».

Angus Young i AC/DC, som akkurat har gjenreist bandet etter å ha mista broren, fastslår:

– Eddie var eit gitarunder, spelet hans var rein magi. Han var ei spesiell gåve til musikkverda, for dei av oss heldige nok til å ha møtt han ein spesiell venn.

Også Quincy Jones, Rage Against the Machines Tom Morello, Pearl Jams Mike McCready, Billy Corgan frå the Smashing Pumpkins, Black Sabbaths Tony Iommi, Brian Wilson frå Beach Boys og tallause andre hyllar den nyaste stjerna i rockehimmelen, seier Pitchfork.

(©NPK)