Rundt 1 million nordmenn må betale meir med samla helsefrikort

Frå nyttår blir innført eit nytt, felles eigendelstak for dei to frikorta. Det kan bli billegare for pasientar som kjem opp til eigendelsgrensa for begge frikorta, men dyrare for dei som berre nyttar seg av eitt av dei.

Framstegspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug varslar at dette blir ei kampsak i forhandlingane om budsjettet.

– Tusenvis av menneske er permitterte eller arbeidsledige. Regjeringas svar er å auke avgiftene for både folk og bedrifter. I tillegg sender dei ein ekstrarekning til sjuke menneske gjennom å auke eigendelane både på medisinar, legebesøk og behandling. Det er småleg og usosialt, seier ho.

3.183 kroner i eigendel

Når ein har betalt eit visst beløp i eigendelar for helsetenester, får ein frikort og vidare behandling er gratis. Det er i dag to ordningar. Den eine gjeld lege, psykolog, poliklinikk på sjukehus, røntgen, pasientreiser og medisinar på blå resept. Den andre gjeld fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphald på rehab-institusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Regjeringa vil frå årsskiftet slå saman dei to ordningane. Grensa på den nye eigendelen er 3.183 kroner.

Fleirtalet av nordmenn (seks av ti) vil ikkje merke noko til endringa fordi dei uansett ikkje har så mange behandlingar i helsevesenet i løpet av eit år at dei når opp til eigendelstaket.

Lette for dei med størst utgifter

Regjeringspartia og opposisjonen ser ulikt på korleis omlegginga slår ut. Høgre understrekar at det vil vere gunstigare for pasientar som i dag må betale opp til grensa på begge ordningane.

– Det er ikkje usosiale kutt, tvert om er det ein stor lette for dei med størst helseutgifter, seier helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland.

Ifølgje utrekningar frå Helse- og omsorgsdepartementet, vil 188.000 nordmenn spare 1.453 kroner i året på ordninga. Samtidig vil drygt ein million nordmenn måtte betale opp til 723 kroner ekstra i året for helsetenester.

– Dyrare å vere sjuk

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre meiner regjeringa gjer det dyrare å vere sjuk.

– For mange nordmenn blir det fleire hundre kroner i auka eigendelar. Det blir store beløp når ein gonger det opp. Regjeringa kan spare det inn og dermed frigjere langt over ein milliard kroner til å kutte vidare i formuesskatten, seier han til NTB.

SV vil òg sjå nærare på korleis denne omlegginga treffer.

– Det betyr at fleire må betale meir for utgiftene sine i ei tid der vi står i ei nasjonal helsekrise, men det kan òg bety at nokre av dei som har minst, kan betale litt mindre. Det kan vere bra, men vi må sjå på den totale effekten av det, seier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski.

Fleire skal skjermast

Regjeringa foreslår samtidig å setje av 60 millionar kroner til ei ytterlegare skjerming av utsette grupper som kan få utfordringar med høgare eigenbetaling.

Stensland meiner omlegginga vil gjere at eigendelar i helsetenesta får ein meir sosial profil.

– Ein del grupper, slik som minstepensjonistar, barn og menneske med yrkesskadar er allereie skjerma frå delar av eigendelane i dag, seier han.

