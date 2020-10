Semje i meklinga i kjøttindustrien

innenriks

Meklinga starta hos Riksmeklaren måndag 5. oktober, og det var fare for streik i 16 bedrifter med nærare 1.400 arbeidstakarar. Men natt til onsdag vart det oppnådd semje.

– Etter ei vanskeleg mekling er vi fornøgd med å ha komme til semje, seier administrerande direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke i ei pressemelding.

Partane har mellom anna vorte samde om eit generelt tillegg på kroner 0,50 til alle med verknad frå 1. mai og at minstelønnssatsen blir auka med kroner 5,60 (inkludert det generelle tillegget) til 189,30 per time frå same dato.

– Eit vanskeleg punkt i meklinga har vore knytt til spørsmål om arbeidstidsavgjerdene. Her har vi oppnådd forbetringar som vi er fornøgd med, seier forhandlingsleiar for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Stein Hagala, i ein kommentar til resultatet.

Oppgjeret er elles i tråd med det som vart oppnådd i frontfaget.

Eit einstemmig forhandlingsutval frå NNN tilrår meklingsresultatet, som går ut til uravstemning til medlemmene med svarfrist 13. november.

