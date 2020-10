Skatteetaten fryktar bølgje av koronasvindel med utanlandske bakmenn

innenriks

– Kriminelle utanlandske miljø ser jo på dei norske støtteordningane som ei honningkrukke, seier avdelingsdirektør Erik Nilsen i divisjon innsats hos Skatteetaten til Dagbladet.

Han fryktar at organiserte kriminelle frå utlandet skal få tilgang til dei attraktive korona-støttemidlane. Etaten jobbar derfor for fullt med etterretning og analyse for å kartleggje trusselen frå kriminelle aktørar, både utanlandske og norske.

– Ei særleg utfordring med utanlandske aktørar er at midlane som skal betalast i skatt og avgift, forsvinn ut av landet, og at skatte- og avgiftskrav ikkje blir innbetalt, seier han. Bruk av stråmenn og såkalla «trojanske hestar» er òg ei utfordring.

Skatteetaten har akkurat no 112 pågåande kontrollsaker.

– Per i dag er det vedteke kontroll i 591 saker. I 126 saker som er avslutta, har vi kravd tilbake 19,9 millionar, fortel Nilsen.

