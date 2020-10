Statsbudsjettet: Regjeringa trur på betre tider, men seier situasjonen er skjør

innenriks

– Aktiviteten i norsk økonomi har teke seg opp igjen etter den dramatiske nedgangen i vår. Men innhentinga er skjør, krisa er ikkje over, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) då han la fram statsbudsjettet for neste år for Stortinget onsdag.

Han seier koronapandemien har gitt det djupaste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstida.

Anslaga i nasjonalbudsjettet for 2021 viser likevel at norsk økonomi er på veg opp igjen frå eit fall på 3,1 prosent i år til ein vekst på 4,4 neste år i Fastlands-BNP.

Arbeidsløysa blir anslått å bli redusert frå 4,9 prosent i år til 3,1 prosent neste år. Både bedrifter og privatpersonar ser ut til å ha fått tilbake trua på framtida, og det er venta god vekst både i investeringane i bedriftene og privat konsum.

Tilbake til handlingsregelen

I takt med den positive utviklinga strammar regjeringa inn på oljepengebruken. Då Sanner la fram krisebudsjettet under revidert i mai, vart oljepengebruken i 2020 anslått til svimlande 420 milliardar kroner. Det er no nedjustert til 404 milliardar, og til neste år foreslår regjeringa å kutte ytterlegare til 313,4 milliardar.

Innstramminga skjer i hovudsak fordi mesteparten av dei omfattande og mellombelse koronatiltaka i 2020 blir avslutta, ifølgje Finansdepartementet.

Det inneber eit uttak på 3 prosent av Oljefondet, i tråd med regelen om bruk av avkastinga. Dermed klarer regjeringa å gå tilbake til handlingsregelen raskare enn anteke.

– Eg er litt overraska over at det ser ut til at ein greier å komme innanfor handlingsregelen alt i 2021. Det ser ut til at ein ikkje deler ut gåver her og der, men prøver å ha disiplin. Regjeringa skal ha honnør for det, seier Ola Honningdal Grytten, professor i samfunnsøkonomi og økonomisk historikar ved Noregs handelshøgskole, til NTB.

– Fornuftig og forsiktig

Den relativt låge oljepengebruken overraskar òg sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB. Men ho kallar tilnærminga til regjeringa for fornuftig og forsiktig, og seier dei har skaffa seg eit slingringsmonn.

– Det er framleis mogleg å auke pengebruken viss det skulle vise seg å gå dårlegare med norsk økonomi enn venta, seier ho.

Den koronajusterte budsjettimpulsen – korleis oljepengebruken påverkar norske økonomi – er òg framleis svært ekspansiv på 1, 0 prosent, likevel langt under rekordnivået på 4,5 prosent i år.

25 milliardar til koronatiltak

Blant dei største satsingane i årets budsjett er 40,9 milliardar til forsking og utvikling og 32,1 milliardar til jernbane.

25 milliardar kroner er sett av til ulike koronatiltak til neste år mot 126,3 milliardar kroner så langt i år.

2 milliardar kroner er sett av til prestisjeprosjektet til regjeringa for karbonfangst- og lagring på Norcem i Breivik.

Fleire permanente stillingar i politiet, billegare SFO for låginntektsfamiliar, auka barnetrygd og meir til fritidskort for barn er òg blant dei foreslåtte satsingane.

Regjeringa legg opp til nye skatte- og avgiftskutt på 2,6 milliardar kroner, og 1,8 milliard får verknad neste år. Blant kutta er rabatten på såkalla arbeidande kapital, aksjar og driftsmidlar, som aukar frå 35 prosent til 45 prosent.

Frp vrir kniven

Med Framstegspartiet på utsida får regjeringa i år ein langt tøffare jobb med å få budsjettet gjennom Stortinget enn tidlegare.

Finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug kallar budsjettet småleg og usosialt, og seier det er ei god påminning om kvifor partiet gjekk ut av regjering tidlegare i år.

Fleire av krava partiet har sett for å støtte budsjettet, vrir om kniven der det smertar mest for KrF og Venstre, som til dømes kutt i bistandsbudsjettet og å setje talet på kvoteflyktningar til Noreg på eit minimum.

I tillegg har Frp varsla motstand mot det viktigaste klimaprosjektet til regjeringa, Norcem-prosjektet for karbonfangst- og lagring, fordi dei meiner skattebetalarane får ein for stor del av rekninga.