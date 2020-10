19 nye koronasmitta registrerte i Bergen

innenriks

Til no kan elleve av dei nye smitta som er registrert dei to siste dagane blir spora tilbake til eit bursdagsbesøk. Fleire av desse bur òg i same kollektiv, opplyser Bergen kommune i ei pressemelding.

Dei same personane har òg vore på ulike utestader i Bergen. Skjenkekontoret og smittevernkontoret har vore i kontakt med desse stadene og informert.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen seier at ein del av smitteauken kan sporast tilbake til private arrangement og festar. Ho oppmodar bergensarar til å overhalde smittevernreglane sjølv om det no er lov til å vere samla opptil 20 personar i privat regi.

– Alle må halde meteren og ha god hand- og hostehygiene. Dersom nokon får luftvegssymptom, må ein halde seg heime. Vi har god testkapasitet til å teste alle som mistenkjer smitte, seier ho.

