Alle koronatiltaka i Oslo blir vidareførte

– Vi må akkurat no ha strengare reglar for Oslo enn i resten av landet. Ingen av lettane til regjeringa kan innførast i Oslo no, seier Johansen på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Tilrådingane er baserte på råd frå smittevernoverlegen i Oslo og nasjonale helsestyresmakter, både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Vi må vere førebudde på å leve med desse tiltaka til smittetala stabiliserer seg på eit vesentleg lågare nivå enn i dag, seier byrådsleiaren.

– Urovekkjande høgt tal

I løpet av onsdag vart det registrert 80 nye smittetilfelle av covid-19 i Oslo. Det er 33 fleire enn dagen før. Talet på smitta dei siste 14 dagane er 649, ifølgje Oslo kommunes koronastatistikk.

– Det er eit urovekkjande høgt tal. Sist gong vi hadde eit så høgt smittetal på ein dag var i byrjinga av april, påpeikar byrådsleiaren.

Dei forlengde smitteverntiltaka inneber påbod om bruk av munnbind i kollektivtransporten, påbod om registrering av gjester på serveringsstader og eit forbod mot at fleire enn 50 personar samlast på arrangement utan faste sitteplassar. Det er heller ikkje lov å samlast meir enn ti personar i private samlingar. Skjenkestopp ved midnatt blir òg vidareført.

I tillegg blir alle arbeidsgivarar oppmoda til å praktisere heimekontor dersom det er mogleg, og befolkninga blir oppmoda til å unngå bruk av kollektivtransport.

Ikkje til julebord eller halloweenfest

Regjeringa har vedteke at dei nasjonale smittevernreglane skal lettast på frå 12. oktober. Blant tiltaka som blir letta på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. Vidare blir det starta ei forsiktig gjenopning av breiddeidretten. Regjeringa opnar òg for at inntil 600 personar kan vere til stades samtidig på utandørsarrangement, fordelt på grupper på inntil 200 personar.

Statsminister Erna Solberg (H) sa tidlegare i veka til VG at ho synest det er fint om bedrifter held julebord for sine tilsette.

– Den oppmodinga trur eg ikkje kan gjelde for Oslo, så lenge smittetala ser ut som dei gjer no, seier Johansen.

Eit meir nærståande festhøve for mange er halloween. Her vil byrådet i samarbeid med nasjonale helsestyresmakter informere og rettleie barn og foreldre om korleis halloween kan gjennomførast på ein trygg måte. Men til ungdom som planlegg halloweenfestar, er beskjeden krystallklar:

– Det kan vi seie med ein gong: dropp den festen. Neste halloween finst faktisk, sjølv om du er 19, seier byrådsleiaren.

84 bøtelagde for brot på smittevernet

Oslo politidistrikt har så langt registrert 174 saker relaterte til koronautbrotet i Oslo.

84 av sakene gjeld brot på karantene eller isolasjon, og det har vorte gitt bøter på mellom 5.000 og 22.000 kroner, opplyser politimeister Beate Gangås.

– Vi i oslopolitiet vil halde fram med å gi råd og rettleie innbyggjarane i Oslo. Der det er behov gir vi pålegg. Blir smittevernreglane brotne risikerer ein bøter. No står vi endå sterkare saman med kommunen for å få ned smittetala i byen vår, seier Gangås.