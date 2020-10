Byrådet i Oslo vil ikkje oppmode til å gjennomføre julebord

innenriks

– Statsministeren oppmoda tidlegare veka bedrifter til å halde julebord for sine tilsette. Den oppmodinga trur eg ikkje kan gjelde for Oslo så lenge smittetala ser ut som dei gjer no, fastslo byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse om koronasituasjonen i hovudstaden torsdag ettermiddag.

Han la til at han ikkje meiner det er for tidleg å rå mot julebord allereie 8. oktober.

– Vi må ha minst mogleg selskap, minst mogleg samankomstar og færrast mogleg barnebursdagar, sa Johansen, og understreka at byrådet vil unngå ei ny nedstenging.

Eit meir nærståande festhøve for mange er halloween. Her vil byrådet i samarbeid med nasjonale helsestyresmakter informere og rettleie barn og foreldre om korleis halloween kan gjennomførast på ein trygg måte.

– At ungane skal få kle seg ut og ete godteri skal vi få til, så lenge vi hugsar på smittevernet, seier Johansen.

Men til ungdom som planlegg halloweenfestar, er beskjeden krystallklar:

– Det kan vi seie med ein gong: dropp den festen. Neste halloween finst faktisk, sjølv om du er 19, seier byrådsleiaren.

