FHI ventar mild influensasesong

innenriks

Kombinasjonen av hyppig håndvask, generelt betre smittevern, rekordmange som vil ta vaksine og sterkt redusert reiseaktivitet gjer at influensaviruset ikkje får spreidd seg like godt som det pleier. Utbrotet i vinter fekk ein brå slutt i mars då tiltaka mot korona vart sett inn.

Folkehelseinstituttet understrekar samtidig at ein ikkje veit korleis influensaspreiinga vil utvikle seg.

– Det einaste vi veit heilt sikkert om influensa, er at den er uføreseieleg. Vi må førebu oss som vanleg, seier direktør Camilla Stoltenberg.

Oppmoding til helsepersonell

I fleire år har helsestyresmaktene jobba for å få opp vaksinasjonsgrada hos helsepersonell. I fjor lét 44 prosent seg vaksinere. Det har vore ein betydeleg framgang på få år, men likevel er ein langt unna målet på 75 prosents dekning.

I år er det særleg viktig at helsepersonell får sett vaksine, understrekar Folkehelseinstituttet. Sjølv om helsepersonell sjølv kan tole ein influensa greitt, kan dei smitte sårbare pasientar. Dessutan er det viktig å unngå mange sjukmelde i helsevesenet i ei tid som kan bli ekstra krevjande på grunn av pandemien.

– Mykje arbeid står framleis att på sjukeheimar og i kommunehelsetenesta, og vi oppmodar kommunane og leiarane på sjukeheimane til å ha eit lågterskeltilbod for vaksinasjon til sine tilsette, seier overlege Siri Helene Hauge.

På arbeidsplassen, i arbeidstida

Helsedirektoratet har gjennomført ei undersøking blant 500 helsepersonell for å undersøkje nærare om haldningar til influensavaksine. Éin av tre svarte at dei ikkje planlegg å ta vaksinen fordi dei sjølv ikkje er bekymra for å bli sjuke. Mange svarte òg at grunnen til at dei ikkje tok vaksinen i fjor, var at han ikkje vart gjord tilgjengeleg for dei.

Helsedirektør Bjørn Guldvog rettar ei klar oppmoding om at helsearbeidarar skal få vaksinen gratis, i arbeidstida og på arbeidsplassen.

– Bodskapen er tydeleg: Vern pasientane dine. Det er ei klar oppmoding til ordførarar, rådmenn og kommunelege om å tilby vaksine, seier han.

Influensavaksinen verkar berre mot influensa, og har ingen innverknad på spreiinga av koronavirus. Helsestyresmaktene ber likevel alle i dei prioriterte gruppene om å ta vaksinen. Guldvog minner om at det er mogleg å bli smitta av begge virusa samtidig, og at det kan påverke sjukdomsforløpet med covid-19 viss ein samtidig har influensa.

Folk flest må vente

Det er venta at fleire enn nokon gong vil få sett influensavaksine i år, og Folkehelseinstituttet er ikkje sikre på om det vil vere nok vaksine til alle som ønskjer. Dette sjølv om det er kjøpt inn 1,2 million vaksinedosar – 400.000 fleire enn i fjor, noko som er ein auke på 50 prosent.

For å sikre at risikogruppene og helsepersonell blir prioriterte, vil vaksinen ikkje bli tilgjengeleg for vanlege folk før desember. Då kan ein til gjengjeld for første gong få sett vaksinen i apotek utan resept frå lege.

Hos fastlegen er eigendelen sett ned til 50 kroner fordi styresmaktene vil sørgje for at det ikkje er prisen som hindrar folk i å ta vaksinen. Dessutan vil dei mest sårbare eldre få tilbod om ein forsterka vaksine.

(©NPK)