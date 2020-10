innenriks

Analysane har ikkje avdekt at gradert informasjon er på avvegar.

Det opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB. Administrasjonen er no ferdig med gjennomgangen for å få oversikt over potensielt skadeomfang som følgje av IT- angrepet på seinsommaren.

(©NPK)