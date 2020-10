Klimagrep splittar Sps programkomité

innenriks

Det kjem fram i førsteutkastet til nytt partiprogram, som leiaren av programkomiteen Marit Arnstad la fram torsdag.

Eit fleirtal på sju i komiteen støttar eit forslag om at «klimaavgifter i transportsektoren må innrettast på ein slik måte at dei gir effektive klimakutt samtidig som dei ikkje bidrar til auka sosiale og geografiske forskjellar».

Samtidig meiner fire av medlemmene i programkomiteen at «klimaomstilling i transportsektoren må byggje på prinsippet om at forureinar skal betale. Eventuelle endringar i CO2-avgifta må underbyggje dette».

Også når det gjeld framtida til elbilfordelane, er programkomiteen delt.

Seks av medlemmene støttar eit forslag om å «endre elbilfordelane slik at staten berre gir mva-fritak opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpe betalast full mva. Bruksfordelane reduserast gradvis».

Mindretalet på fem vil vidareføre dagens kjøpsfordelar for elbilar «til dei er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segment.» Bruksfordelene blir gradvis redusert.

