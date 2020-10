Kontroll på to personar etter alvorleg hending i Sveio – situasjonen uavklart

innenriks

– Det er viktig å understreke at utanforståande ikkje er i fare som følgje av hendinga, men dei blir oppmoda til å halde seg unna området inntil vidare, seier operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding som vart send i 12.30-tida torsdag.

I tillegg til dei to som politiet har kontroll på, skal tre andre personar vere innanfor området politiet er på.

– Vi jobbar no med å få kontroll på desse personane, og dessutan å få eit betre situasjonsbilete. Politiet ber om forståing for at vi ikkje kan seie meir om hendinga no, understrekar Solheim.

Politiet opplyser på Twitter at det førebels ikkje er registrert skade på personar på staden.

Tungt væpna

Haugesunds Avis skriv at det er tungt væpna politi på staden. Politiet stansa journalisten frå avisa ved avkøyringa til Gullvegen ved Mølstrevåg.

Eit vitne på staden fortel at politiet konsentrer seg om eit område ved eit hus. Etter det avisa erfarer er beredskapsstyrken send inn i området.

Eit vitne som bur på staden, var på veg heim då han kom over store styrkar med tungt væpna politi.

– Dei sat ved autovernet og sikta ned mot eit område der det ligg fleire bustader, seier han.

Framleis uavklart

Like før klokka 10.30 fekk politiet melding om det som verka som ei alvorleg hending på ei adresse i Gullvegen i Sveio. Dei rykte ut til staden med store ressursar.

Politidistriktet la ut den første meldinga om hendinga klokka 11.41 torsdag. Over ein time seinare var dei framleis på staden og melde klokka 12.51 at situasjonen framleis er uavklart.

