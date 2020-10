innenriks

For retten har det avgjerande vore at moglegheita for å oppklare kven som har sendt e-postane er svært avgrensa, heiter det i rettsavgjerda.

Tingretten viser til at e-postane etter det som er opplyst er krypterte, og at det har vore umogleg for Dagbladet og NRK å finne avsendaren. Ein meiner derfor at omsynet til ein rettferdig rettargang og vidare etterforsking, ikkje slår igjennom overfor kjeldevernet i denne saka.

