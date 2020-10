innenriks

Onsdag vart det registrert 80 nye smittetilfelle i hovudstaden, og klokka 13 har byrådet varsla pressekonferanse om smittesituasjonen.

Til VG seier Nakstad at Oslo no står ved eit vegskilje i pandemien. Han er først og fremst oppteken av at folk må følgje dei gjeldande smittevernråda.

– Viss Oslo-folk no tek eit skippertak og følgjer smittevernråda, kan Noreg faktisk igjen bli eit gult land om ikkje mange veker, seier han.

