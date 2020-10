Pilene for norsk økonomi flatar ut, men peikar framleis oppover

innenriks

Månadstala for fastlands-BNP vart lagt fram av SSB torsdag morgon. Dei sesongjusterte tala viser at norsk økonomi la på seg 0,6 prosent i august. Dette gir uttrykk for større økonomisk aktivitet etter koronautbrotet i mars då heile Noreg stengde ned. Næringsområda industri og forretningsmessig tenesteyting bidrog mest til auken, men framleis var nivået i august meir enn 30 prosent lågare enn i februar.

Men trass i auke så er den totale økonomiske aktiviteten 3,9 prosent lågare enn i februar. Oversikta viser òg at veksten i juli og august flater ut etter at det først var ein kraftig vekst i mai og juni etter at nedstenginga av landet vart oppheva.

– Sommarmånadene er prega av ferieavvikling, og det påverkar tal for både juli og august. Dei skal derfor tolkast med varsemd. Ser vi dei to månadene under eitt, får vi likevel eit tydeleg bilete av at innhentinga bremsar ned, seier seksjonssjef for nasjonalrekneskapen, Pål Sletten.

Overnattings- og serveringsbransjen opplevde ein nedgang i august, medan varehandelen, som omfattar detaljhandel, engroshandel og bilforhandlarar, var om lag uendra i august.

Medan hushalda hadde eit uvanleg høgt forbruk i juni og juli, fall dette noko i august, men framleis er nivået høgare enn på same tid i fjor. Sjølve varekonsumet var i august 5,2 prosent høgare enn i februar.

