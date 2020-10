Politiet etterforskar framleis brannen i Moelv som ei kriminalsak

innenriks

– Det er komme inn rundt hundre tips i saka. Vi arbeider vidare med informasjonsinnhenting og å strukturere informasjonen som er kommen inn for å få oversikt over kva som har skjedd. Tips blir kontinuerleg følgt opp, opplyser politiadvokat Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt.

Kripos hjelper framleis politidistriktet i saka, og politiet har elles sett av nødvendig med ressursar frå heile politidistriktet.

Ein 43 år gammal mann og ein annan mann i 40-åra frå Gjøvik vart funne døde i ruinane av det brannherja bygget på Moelv onsdag førre veke.

43-åringen hadde då vore meldt sakna sidan dagen før. Det skal ha vore ein konflikt mellom dei to mennene, men det er uklart om fleire personar kan ha ei rolle i saka.

Politiet fekk dei førebelse obduksjonsrapportane førre veke, men har hittil ikkje gått ut med informasjon om innhaldet.

Følgjer krimspor

Politidistriktet opplyste onsdag at dei har som hovudhypotese at det har skjedd noko kriminelt i samband med brannen.

– Vi arbeider framleis ut frå at det har skjedd noko kriminelt. Vi etterforskar det vidare for å sjå kvar det fører, seier Nelson til NTB.

Politiadvokaten seier det spesielt er den taktiske bistanden frå Kripos som er sentral no for å systematisere informasjonen dei har innhenta, men også for å få hjelp til avhøyr. Avhøyra dei gjer, gjer at dei kan sile ut personar, samtidig som forklaringane dei får, gjer at dei må gjere nye avhøyr.

– Det kan vere vitne som har opplysningar som vi må gå gjennom, og det kan vere vitne som er avhøyrt som tek kontakt med oss på nytt, anten fordi dei har tilleggsopplysningar eller noko dei gløymde å seie i første avhøyr, forklarer han.

Store mengder informasjon

Nelson seier at politiet vil halde oppe styrken og tyngda dei har i etterforskinga.

– Vi har òg fått lovnad om at vi kjem til å få bistand frå Kripos ei tid framover, men dette er jo òg eit ressursspørsmål frå deira side.

Kripos analyserer materialet som er sikra i det nedbrente bygget der ein brannhund gjorde markeringar.

– Vi ventar på svar frå dei når det gjeld årestad for brannen, seier politiadvokaten.

Politiet har innhenta svært mykje informasjon frå overvakingsvideoar.

– Vi har videoar som viser dei to omkomne, men det er på eit tidlegare stadium enn brannen 30. september. Det tek tid å gjennomgå og systematisere dette for å kartleggje rørslene til dei omkomne. Dette arbeidet har høg prioritert, seier politiadvokat Sten Floor Nelson.

