Raudt-gjennomslag for betre støtte til veteranar

– Vi er veldig glade for å få gjennomslag i denne saka, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Innstillinga i saka vart klar torsdag. Eit samla Storting, også regjeringspartia, støttar no Raudts forslag om at veteranar som har vore på oppdrag for Noreg i utlandet, ikkje skal miste retten til erstatning på grunn av forelding.

Dessutan er eit samla Storting med på at avgjerder om erstatning skal vere bygd på medisinske vurderingar.

Størst uklarleik har det vore rundt spørsmålet om kutt i den juridiske hjelpa til veteranane. Men Framstegspartiets Morten Wold stadfestar at det er fleirtal for Raudts forslag òg på dette punktet, sidan Frp går saman med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV.

– Vi har gått inn og støtta alt. Dette fortener veteranane. Vi må ha respekt for veteranane og det dei har gjort for oss, seier han til NTB.

Når det gjeld juridisk bistand, blir regjeringa beden «sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteranar, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes».

