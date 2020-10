Siv Jensen krystallklar om kvoteflyktningane: – Eitt av dei viktige krava våre

innenriks

– Det blir litt dyr symbolsk handling frå regjeringa si side når vi kan hjelpe mange fleire i nærområda for dei same pengane, seier Jensen under eit intervju i Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

Då forslaget til statsbudsjett vart lagt fram onsdag, vart det klart at regjeringspartia ser for seg å ta imot 3.000 kvoteflyktningar òg neste år. Samtidig blir målet om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand halde ved lag.

Jensen er tydeleg på at Frp vil krevje kutt i talet på kvoteflyktningar i årets budsjettforhandlingar.

– Det er eitt av dei viktige krava våre, og eg trur regjeringa bør ta innover seg at Frp meiner alvor om dei krava vi set fram. Men så forhandlar vi i eit lukka rom, og så er det summen av dei gjennomslaga vi måtte få i dei forhandlingane som kjem til å avgjere om Frp blir samd med regjeringspartia eller om vi ikkje blir samd med dei.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier han trur det vil bli nokre tøffe rundar med forhandlingar, og han forsikrar om at KrF kjem til å stå knallhardt på målet om kvoteflyktningar og bistand.

– Eg håpar desse forhandlingane både kjem til å dreie seg om den internasjonale solidariteten, men også kva vi kan gjere for å sikre å få fleire folk ut i jobb, seier han til kanalen.

