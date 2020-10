To personar med hovudskadar til sjukehus etter valdshending i Stathelle

innenriks

Mannen som er send til intensivavdelinga, er ein mann i midten av 30-åra, som har tilhald i Skien. Den andre, som er arresterte, er i slutten av 20-åra og kjem frå Stathelle.

Den arresterte vart først køyrd til legevakta og deretter til sjukehus.

Politiet fekk melding om hendinga like etter klokka 13 torsdag. Like før klokka 19 varsla Søraust politidistrikt at ein person var innlagd på intensivavdelinga.

Politiet ønskjer tips frå folk som kan ha vore vitne til hendinga og ber tipsarar ringje 02800.

– Vi veit ikkje kva som har skjedd her, så vi ber om tips, seier operasjonsleiar Tore Grindem i politidistriktet.

Politiet skriv at ein av mennene låg på bakken og hadde blod i ansiktet då politiet kom til staden. Dette er mannen som no er innlagd på intensiveininga, stadfestar Grindem.

Han seier vidare at politiet ikkje er kjent med nokon relasjon mellom dei to.

(©NPK)