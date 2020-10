Tre ting å tenkje på for ein betre økonomi

innenriks

– Forslaga som kjem fram i statsbudsjettet, er i stor grad knytt til livssituasjon, og her er det ikkje nødvendigvis ting ein kan endre på eller påverke over natta, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Ho dristar seg likevel til nokre generelle råd til folk, om korleis dei kan få ein smartare økonomi, skulle mindretalsregjeringa få gjennomslag for forslaga i Stortinget.

Uavhengig av budsjettet ler rådet frå fleire økonomar NTB har snakka med, at ein bør spare opp ein buffer om ein har moglegheita til det.

Sparepengar

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å stramme inn BSU-ordninga, slik at dei som allereie eig bustad, ikkje lenger skal få skattefrådrag gjennom BSU-ordninga.

– Dersom du er under 34 år og sparer i BSU samtidig som du eig bustad, bør du vurdere å halde fram sparinga ein annan stad frå neste år. BSU har framleis god rente samanlikna med ein vanleg sparekonto, men det er gode sjansar for at pengane vil kaste meir av seg i eit aksjefond enn på høgrentekonto, seier Sandmæl.

For unge som enno ikkje har kjøpt bustad, er framleis BSU gunstig, og regjeringa vil auke årleg sparebeløp.

– Dette gir òg inntil 500 kroner ekstra tilbake på skatten. Her gjeld det å starte sparinga så tidleg som mogleg, påpeikar Sandmæl.

Forbrukarøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank skyt inn at også for dei som har pengar ståande på normal sparekonto, vil det vere lurt å vurdere å setje nokre av pengane i aksjemarknaden.

Regjeringa har foreslått redusert formuesskatt på investeringar i aksjar og fond.

– Det er vidare foreslått at foreldre med barn under sju år får auka barnetrygd: Dersom dei har rom i økonomien til å setje av delar av beløpet, så kan dette vere ei god moglegheit til å starte sparing til barna, seier Sandmæl.

Eige eller leie

Så var det spørsmål om det lønner seg å ha eiga hytte og eigen bil?

– Vurderer du som mange å kjøpe hytte er det at den likningsmessige verdien no mest sannsynleg aukar, også ein ting å ta omsyn til. Hugs å få med alle kostnader og sjølvsagt affeksjonsverdien i vurderinga. Endar du likevel med å kjøpe hytte, eller har ei, så kan det vere fint å hugse at det er mogleg å leige ut skattefritt med inntil 10.000 kroner i året og deretter betaler du 22 prosent av 85 prosent av leigeinntektene, seier Tvetenstrand.

Når det gjeld bil, blir folk rådd til å ta ein runde i tenkjeboksen der også.

– Det blir dyrare å køyre bil generelt. Viss du har moglegheit, er det kanskje tid for å bruke sykkel eller offentleg transport i kvardagen. Det vil gjere godt for lommebok og miljø, seier Tvetenstrand, og legg til at no som elbileigarar skal betale 2.135 kroner i årsavgift, kan det vere eit godt tidspunkt å kjøpe han på.

– Vi veit ikkje kor lenge til det vil vere like fordelaktig å kjøpe elbil, seier ho.

Meir å hente på jobb

Politikken til regjeringa tek sikte på å få unge inn på arbeidsmarknaden, og aukar frikortgrensa for kva ein kan tene før ein må betale skatt.

– Har du som student mista deltidsjobben din som følgje av koronatiltak, så vêr litt frampå og by på eigne tenester. Kanskje du kan leige deg ut som privatlærar til yngre elevar, hjelpe med snømoking, barnepass eller andre tenester heime hos private eller på fritidsbustaden deira. Her kan du òg tene 6.000 kroner skattefritt per oppdrag. Mange studiestader tilbyr no òg nettbasert undervisning. Kanskje det er mogleg å bu heime og pendle dersom det berre er få obligatoriske oppmøtetimar i løpet av eit semester, lyder rådet frå Tvetenstrand.

Har du fast tilsetjing, bør du sjekke kva du kan få der.

– Du kan få gratis vaksine av arbeidsgivar. Er du i ei risikogruppe og treng influensavaksine eller andre vaksinar, så sjekk med arbeidsgivar om dei ønskjer å tilby det, foreslår økonomen.

