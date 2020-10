Væpna politi rykte ut til slagsmål med hammar i Trondheim

innenriks

– Vi er litt uvisse på kven som er fornærma og kven som er mistenkt. Tre personar var involverte, og dei er kjende for politiet frå før, seier operasjonsleiar Annlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet har kontroll på ein mann i nærleiken av åstaden.

– Han hadde eit raudt auge og blir følgt opp av helse på staden, seier Oseid.

Politiet har opplysningar om kven dei to andre personane kan vere. Oseid har ikkje opplysningar som tilseier at desse to er skadde.

Patruljen opprettar sak på forholdet.

(©NPK)