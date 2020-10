Visjon Noreg må betale bot til Forbrukartilsynet

innenriks

Det var i mars i år at selskapet marknadsførte kosttilskotet, mellom anna ved å leggje ut ein annonse på Facebook-sida til den kristne TV-kanalen Visjon Noreg. Annonsen førte til nettbutikken til kanalen der produktet blir selt.

I april vart selskapet varsla om at det kunne bli bøtelagt for ei marknadsføring som Forbrukartilsynet meinte «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».

Det ville ikkje selskapet godta, og derfor vart vedtaket klaga inn til Marknadsrådet, som no einstemmig har vedteke å ikkje ta klagen til følgje, skriv Vårt Land.

– Marknadsrådet har avvist klagen frå Visjon TV & Webshop. Dette betyr at selskapet må betale gebyret på 250.000 kroner som Forbrukartilsynet har ilagt dei, seier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukartilsynet.

Styreleiar Jan Hanvold meiner framleis at gebyret er «tatt fullstendig ut av proporsjoner», og sparer ikkje på krutet i kommentaren sin.

– Vi meiner overtrampet ikkje var spekulativt, og at vi burde fått ei åtvaring i staden for eit gebyr. Dette viser kor korrupt Forbrukartilsynet er. Dei gjer akkurat det som passar dei, noko som går på rettstryggleiken laus, seier han til avisa.

