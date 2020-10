Analytikarar trur på auka bustadprisar i Noreg til 2023

innenriks

I kjølvatnet av koronautbrotet meinte forskarane i Samfunnsøkonomisk analyse i juni at bustadprisane i Noreg ville vere svært låge i åra framover. Dei såg for seg ein moderat vekst på 6,2 prosent fram mot utgangen av 2023, skriv Dagens Næringsliv.

Når same institusjon fredag skal leggje fram den nyaste rapporten sin, er synet på norsk økonomi endra. I prognosen sin for dei neste tre åra meiner analytikarane no bustadprisane i snitt over heile landet vil stige med 12 prosent.

– Bustadmarknaden har klart seg betre enn vi venta då vi laga prognosar sist i slutten av mai. Etter ein kort nedtur, har omsetninga vore høg, og prisane stig, seier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisa.

Han trur årsaka er spesielt den låge renta og dei mellombelse lempingane i bustadlånsforskrifta. I Oslo vil prisane stige med 18,8 prosent i perioden, meiner forskarane, som peiker ut Rogaland med lågast verdistiging dei neste tre åra med 4,9 prosent.

