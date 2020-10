Avtale om rettane til borgarar etter brexit blir sende til Stortinget

innenriks

– Storbritannias exit frå EU medfører store endringar både for personar og næringsliv. Eg er glad for at vi no kan gi norske og britiske statsborgarar som i dag bur, arbeidar eller studerer i Storbritannia eller Noreg, føreseieleg utvikling og tryggleik for at rettane deira blir haldne oppe, seier justisminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Avtalen, som er forhandla fram saman med Island og Liechtenstein, vart signert i slutten av januar, rett før britane formelt gjekk ut av EU.

Ved nyttår går overgangsperioden etter brexit ut, og avtalen skal ta vare på rettane til borgarane etter årsskiftet.

– Vi ønskjer at britar som bur i Noreg, skal få bli her etter at Storbritannia går ut av EU. Denne avtalen er ei viktig brikke i det nye forholdet vårt til Storbritannia, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Avtalen sikrar at nordmenn som har opphald eller har opparbeidd seg rettar i Storbritannia, i all hovudsak beheld desse òg etter årsskiftet. Det saman gjeld for britar som oppheld seg i Noreg.

Nordmenn som kjem til Storbritannia, og britar som kjem til Noreg etter nyttår, er ikkje dekt av avtalen.

