Equinor-høyring på Stortinget blir utvida og blir utsett

– Høyringa er både utsett og utvida. Det er semje om å invitere fleire, også fleire tidlegare statsrådar, seier saksordførar Espen Barth Eide (Ap) til Dagens Næringsliv fredag.

Høyringa i energi- og miljøkomiteen skulle vore halden tysdag.

Både tidlegare konsernsjef Helge Lund og avtroppande Equinor-sjef Eldar Sætre blir invitert til høyringa. Også ei rekkje statsrådar må forklare seg for Stortinget.

Bakgrunnen for PwC-rapporten er Equinors store økonomiske tap i USA dei siste tiåra. I rapporten kjem det fram at vekststrategien til selskapet i USA førte til for lite søkjelys på verdiskaping og kontroll.

(©NPK)