FHI bereknar koronadøying til 0,31 prosent

Døyelegheita er berekna ut frå delen døydde av dei smitta, beskrive som letalitet eller infeksjonsletalitet.

– Hittil har nesten 90 prosent av dødsfalla skjedd i gruppa over 70 år. For personar over 80 år ser sjukdommen ut til å vere svært farleg med letalitet langt over 10 prosent, skriv FHI.

FHI bereknar delen av smitta som må til intensivbehandling på sjukehus, til 0,27 prosent.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa seg fredag samd i helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høies vurdering av at smitteverntiltaka som har vorte innførte i Noreg, har spart landet for store tap av menneskeliv.

Stoltenberg sa vidare at det er knytt mykje uvisse til talet for koronadøying, men at det seier noko om kor alvorleg sjukdommen er.

– Det er jo tre gonger høgare enn det tilsvarande uvisse anslaget vi har for influensa. Og når influensaen slår til, slik han gjorde i sesongen 2017-2018, var talet på døde berekna til 1.400. Hadde vi hatt tre gonger dette (som følgje av koronapandemien, red.anm.), så hadde vi vore fortvila over det, sa Stoltenberg fredag.

