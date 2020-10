FNs matvareprogram får Nobels fredspris

innenriks

Det kunngjorde nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen på ein seremoni på Nobelinstituttet fredag formiddag.

FN-organisasjonen får fredsprisen for innsatsen sin i kampen mot svolt, for bidraga sine til å skape føresetnader for fred i konfliktutsette område, og for å vere ein pådrivar i arbeidet mot bruken av svolt som eit våpen i krig og konflikt.

FNs matvareprogram er den største humanitære organisasjonen i verda i kampen mot svolt og for fremming av mattryggleik. I 2019 hjelpte Matvareprogrammet nær 100 millionar menneske i 88 land som var ramma av akutt matmangel og svolt.

Vil rette merksemd på svolt

Til NTB seier nobelkomiteleiaren at ho håpar at prisen vil skape merksemd om alle sveltande befolkningar i verda.

– Spesielt for oss som lever trygt i Vesten. Vi ser ikkje svolt. Vi har ikkje opplevd svolt, seier Reiss-Andersen.

– Det er òg nødvendig å få denne merksemda for å skape forståing om at alle samfunn i verda må bidra til å kjempe mot svolt. Alle land som er i stand til det, må bidra for å løyse dette problemet, legg ho til.

WFP-visepresident: Veldig glad

– Eg synest dette er ein veldig riktig pris og er glad for at FNs matvareprogram no endeleg får denne store heideren. Det er så velfortent, seier Rasmusson til NTB.

Rasmusson, som var generalsekretær i Flyktninghjelpen fram til ho byrja i WFP i 2013, seier ho er kjempeglad på vegner av medarbeidarane til organisasjonen og meiner prisen vil vere ein enorm motivasjon for dei.

– Dei gjer ein formidabel jobb kvar dag i nokre av dei mest kompliserte situasjonane i verda, seier ho.

Nobelkomiteen: I tråd med Nobels testamente

I grunngivinga si skriv nobelkomiteen at dei ønskjer å rette merksemda i verda mot dei millionane av menneske som svelt og blir trua av svolt.

– FNs matvareprogram står sentralt i det multilaterale samarbeidet for å gjere mattryggleik til ein reiskap for fred og har bidratt sterkt til å mobilisere FNs medlemsland til å kjempe mot bruken av svolt som eit våpen i krig og konflikt, heiter det i grunngivinga.

Ein viser til at organisasjonen bidreg dagleg til den forbrødringa mellom nasjonane som Alfred Nobel viste til i testamentet sitt, og peikar vidare på at innsatsen til organisasjonen er noko alle nasjonar i verda bør kunne samlast om og støtte.

Det var Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad som nominerte FN-organisasjonen til Nobels fredspris. Ho nominerte òg organisasjonen til fredsprisen i 2019.

Årets nobelpris blir delt ut i Universitetsaulaen den 10. desember.

