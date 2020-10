Framleis fall i flytrafikken i september

innenriks

– Tala frå september viser at flytrafikken framleis er sterkt prega av koronapandemien, og dette er noko vi forventar at vil vare gjennom vinteren, seier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i ei pressemelding.

Drygt 1,5 million passasjerar reiste gjennom Avinors lufthamner i september. Den største nedgangen kjem ikkje overraskande i utanlandstrafikken, der passasjertala har hatt ein nedgang på heile 91 prosent samanlikna med september 2019. I innenlandstrafikken er fallet på 54 prosent.

Hittil i år er det samla fallet i flytrafikken på 50 prosent innanlands og 74 prosent utanlands.

– Utanlandstrafikken er hardast ramma, noko vi har sett under heile koronaperioden. Dette heng saman med smittesituasjonen og reiserestriksjonane, avsluttar Riise.

Blant dei største flyplassane er det Oslo lufthamn Gardermoen som har hatt den største nedgangen hittil i år, med heile 78 prosent. Også Kristiansand lufthamn Kjevik har hatt eit fall på over 70 prosent.

(©NPK)