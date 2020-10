Knusande kritikk av Equinors USA-eventyr

innenriks

– Det meste av det rapporten beskriv, er kjent og er særs lite hyggjeleg lesning, sa Sætre på ein pressekonferanse i lokala til selskapet på Fornebu i Bærum fredag formiddag.

– Rapporten gir ei samla framstilling av ei rekkje uheldige forhold og for dårleg funderte forretningsmessige val på vegen, sa konsernsjefen.

Bakgrunnen for rapporten er Equinors store økonomiske tap i USA dei siste tiåra. Dagens Næringsliv avslørte i mai at Equinor har hatt ein omfattande ukultur og sløsing i samband med satsinga til selskapet i USA, der selskapet har tapt over 200 milliardar kroner.

Staten eig elles 67 prosent av Equinor.

– Manglande kostnadsfokus

Kort tid etter avsløringane leigde Equinor inn statsautorisert revisor og partnar Eli Moe-Helgesen i PwC for å gjennomgå utanlandsinvesteringane selskapet hadde i USA. I arbeidet med rapporten har det vorte gjennomført 120 intervju, og ein har gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

Mellom 2007 og 2019 hadde Equinor eit rekneskapsmessig tap på 21,5 milliardar dollar, tilsvarande 161 milliardar kroner, sa Moe-Helgesen då ho la fram rapporten.

– Vi har sett enkeltdøme på manglande kostnadsfokus og avgjerder i strid med retningslinjene til konsernet, sa ho.

– Burde teke grep tidlegare

Blant hovudfunna i rapporten er at vekststrategien til selskapet i USA førte til for lite fokus på verdiskaping og kontroll.

Rapporten peikar òg på at leiinga hadde avgrensa erfaring innanfor landbasert verksemd i USA og trekker fram ein manglande kontinuitet i sentrale roller, noko som påverka oppfølginga til selskapet og drift på ein negativ måte.

I tillegg auka aktiviteten i den landbaserte verksemda raskare enn det viktige støttesystem kunne handtere, ifølgje rapporten.

– Styret og leiinga burde ha sett og gripe tak i utfordringa tidlegare, og det er no ansvaret til styret og leiinga å sikre at vi tek lærdom av dette, seier styreleiar Jon Erik Reinhardsen i Equinor.

Forbetringar sidan 2014

Olje- og energiminister Tina Bru (H) uttalte i etterkant av avsløringane at ho forventa at Equinor har rydda opp i USA-satsinga si. Bru har fått overlevert rapporten frå PwC.

Equinor vart sjølv kjent med problema internt i 2014. Sidan den gong har det vorte sett i verk omfattande forbetringstiltak. Desse tiltaka har bidrege til at internkontrollen i USA i dag er vesentleg forbetra, konkluderer rapporten.

– Det er likevel framleis rom for forbetringar, la Moe-Helgelsen til.

Rapporten gir derfor Equinor nokre tilrådingar om korleis selskapet bør gjere oppkjøp og integrere nye einingar utanfor kjerneverksemda si.

På direkte spørsmål om Equinor angrar på USA-satsinga si, svarte Sætre følgjande:

– Gitt det vi veit i dag, er det heilt klart investeringar og enkeltavgjerder eg gjerne skulle vore forutan, sa konsernsjefen.