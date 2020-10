Livlegen til kongen: Kong Harald blir på sjukehus over helga

innenriks

Livlegen til kongen, Bjørn Bendz, fortalde at kong Harald no ligg på intensivavdelinga til observasjon og at han blir liggjande over helga, som er vanleg rutine.

– Han har det bra, sa Bendz.

Legane vil følgje med på blodtrykket og hjarterytmen til kongen, og såra der kirurgane har gått inn i samband med inngrepet.

Bendz ventar at kongen vil vere i fin form allereie laurdag.

– I morgon tidleg kjem han til å stå på beina og gå rundt, sa Bendz.

Livlegen fortalde detaljrikt om korleis legane gjekk fram under inngrepet, og han nytta høvet til å takke sjukepleiarar og legar som hjelpte under operasjonen.

Bendz sa at kongen blir sjukmeld ut oktober.

