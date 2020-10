Nobelkomiteen: På høg tid at svolt står på dagsordenen

innenriks

Nobelkomiteen vil med årets fredspris understreke at hjelp til auka mattryggleik kan bidra til å betre utsiktene for fred. Prisen går til FNs matvareprogram (WFP).

Nobelkomiteens leiar synest det var på høg tid at svoltproblematikken vart sett på dagsordenen. Ho håpar prisen vil bli hugsa som ei kraftfull og alvorleg påminning.

– Spesielt for oss som lever trygt i Vesten. Vi ser ikkje svolt. Vi har ikkje opplevd svolt, seier Berit Reiss-Andersen.

– Det er òg nødvendig å få denne merksemda for å skape forståing om at samfunnet i alle land i verda må bidra til å kjempe mot svolt. Alle land som er i stand til det, må bidra for å løyse dette problemet, legg ho til.

– Hadde ikkje ord

WFP-sjef David Beasley seier han vart mållaus då han fekk vite om tildelinga. Han er i Niger, der han fekk høyre nyheita frå ein medarbeidar.

– Eg trur det er første gongen i livet mitt at eg ikkje har hatt ord. Det var berre så sjokkerande og overraskande, seier Beasley til nyheitsbyrået AP.

Den norske visepresidenten til matvareprogrammet Elisabeth Rasmusson seier at ho er veldig glad for at organisasjonen får denne store og velfortente heideren.

– Dei gjer ein formidabel jobb kvar dag i nokre av dei mest kompliserte situasjonane i verda, seier ho til NTB.

Om Beasley vil få høve til å vere til stades under prisutdelinga i Oslo i desember, eller om ein må finne andre løysingar, er framleis ikkje kjent. Årets seremoni er ein nedskalert versjon på grunn av koronapandemien. Nobelinstituttet opplyser til NTB at dei praktiske detaljane framleis er under utarbeiding.

Koronarestriksjonar

Tildelinga får brei hyllest som velfortent og viktig. Ei sterk støtte til internasjonalt arbeid, meiner Kirkens Nødhjelp, medan Røde Kors meiner det er ein heider til folk som står i frontlinja.

Statsminister Erna Solberg (H), som gratulerer WFP på vegner av regjeringa, peikar på at koronaviruset kan påverke matforsyninga i verda i lang tid.

– Vi fekk eit stort tilbakeslag med pandemien, seier Solberg, som viser til at talet som svelt, var på veg ned før koronaen kom.

Statsministeren meiner landet i verda ikkje har vore flinke til å sjå følgja av smitteverntiltaka som er innførte for å stoppe viruset. Spesielt land som ikkje har hamn, opplever problem med å få importert gjødsel, matvarer og såkorn. Samtidig er det problem med at sjøfolk ikkje får avløysing, noko som fører til at færre skip trafikkerer med matvarer om bord.

Ikkje kjedeleg!

Pandemien har definitivt gjort svoltproblematikken meir aktuell, stadfestar Berit Reiss-Andersen, som peikar på at pandemien har ført til at talet på svoltramma aukar kraftig.

Samtidig har det vore viktig for komiteen å støtte opp om ein organisasjon i ei tid der internasjonalt samarbeid er under press, til dømes oppslutninga om Verdshelseorganisasjonen.

– Vi påskjønner det viktige arbeidet som Matvareprogrammet gjer, men vi bruker òg denne prisen til å understreke betydninga av internasjonale organisasjonar og multilateralt samarbeid for å løyse dei utfordringane som verda står overfor, seier ho.

Prisen er meir generell i karakter enn mange tidlegare fredsprisar som er retta mot konkrete konfliktar. Sjølv om prisen kan kallast ukontroversiell, vil komitéleiaren ha seg fråbeden at han kallast kjedeleg.

– Viss nokon kjedar seg over at 138 millionar menneske svelt, så har eg ikkje noko å bidra med! Dette er ei alvorleg og krevjande problemstilling som det er på høg tid blir sett på dagsordenen, seier ho.

