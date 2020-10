Pensjonistar får auka kjøpekraft i år likevel

innenriks

Då statsbudsjettet vart lagt fram onsdag, vart det òg lagt fram justerte anslag på lønns- og prisvekst for i år. Dei viser at pensjonistane likevel ikkje vil tape kjøpekraft i inneverande år.

Pensjonane fekk i år ein auke på 1,2 prosent gjennom reguleringa i trygdeoppgjeret. Dersom prisveksten berre blir 1,1 prosent i år, som Finansdepartementet no legg til grunn, vil pensjonsreguleringa gi ein svak realvekst på 0,1 prosent.

– Det betyr at pensjonistane i to år på rad har fått realvekst i pensjonen, før skatteletter og tillegg til minstepensjonistane er rekna inn, seier Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høgre, til NTB.

Etter trygdeoppgjeret tidlegare i haust vart det omtalt breitt at pensjonistar truleg får mindre å rutte med, noko regjeringa nekta for. Ifølgje ein faktasjekk frå Faktisk.no vart påstanden om at pensjonistane hadde fått mindre å rutte med for femte gong på seks år òg avvist.

– Heilskapen som tel

Låg lønnsvekst, primært grunna oljekrisa, har sidan 2014 gitt låg realvekst både for pensjonistar og arbeidstakarar.

– Dette snudde i fjor, som gav ein svak realvekst til alle. No viser nye utrekningar at dette held seg i år, seier Lunde.

Ho seier skatteletter, redusert avkorting i grunnpensjon og særskilde løyvingar til einslege minstepensjonistar, og dessutan reduksjon i avkorting av pensjon for sambuande og gifte pensjonistar gjer at økonomien til pensjonistane har vorte ytterlegare styrkt dei siste åra.

– Det avgjerande er kor mykje ein sit igjen med når pensjonen er regulert, og skatten er betalt. Det er heilskapen som tel, seier Lunde.

Skeptiske til anslaga

Pensjonistforbundet, som er den største organisasjonen i landet for pensjonistar og uføretrygda med 250.000 medlemmer, tek likevel ikkje dei nye anslaga for god fisk.

– Viss prisane aukar mindre enn tidlegare forventa, er det positivt for kjøpekrafta til både pensjonistar og lønnsmottakarar. Men vi må seie vi er ganske overraska over at Finansdepartementet anslår ein prisvekst på berre 1,1 prosent i 2020. Dette sprikjer veldig frå dei prisvekstanslaga som både SSB og Noregs Bank har presentert relativt nyleg, seier leiar av Pensjonistforbundet Jan Davidsen til NTB.

Han peikar på at SSB 11. september anslo ein prisvekst på 1,5 prosent, og at Noregs Bank 24. september anslo ein prisvekst på 1,6 prosent.

Fryktar neste år

I tillegg til det dei meiner framleis er ei stor uvisse om årets oppgjer, er Pensjonistforbundet svært bekymra for neste år. Dei meiner kjøpekrafta for pensjonistane i landet ligg an til å bli svekt med to prosent i 2021.

Ifølgje anslaga i nasjonalbudsjettet vil pensjonane auke med 1,4 prosent i 2021, medan prisane vil auke med heile 3,5 prosent. Det vil gi pensjonistane ein negativ realvekst på 2,1 prosent. For lønnsmottakarar blir det anslått ein reallønnsnedgang på 1,3 prosent.

– Det kan bli det verste økonomiske året sidan pensjonsreforma vart innført, seier Davidsen.

Ifølgje Pensjonistforbundets anslag vil ein gjennomsnittleg pensjon frå folketrygda på 250.000 kroner få redusert kjøpekrafta med 5.000 kroner.

– Det går mot eit forferdeleg år neste år for pensjonistane, med mindre det blir teke grep rundt reguleringa av pensjonane, seier Davidsen.

