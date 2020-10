Vindkraftmotstandarar på Haramsøya fekk ikkje medhald i protest

innenriks

I eit 13 sider langt brev frå Olje- og energidepartementet fredag skriv departementet at det har vurdert kravet frå Nei til vindkraft på Haramsøy og Møre og Romsdal fylkeskommune om stans i arbeida med vindkraftverket. I vurderinga blir det konkludert med at det ikkje finst manglar eller feil som kunne opne for å gjere om vedtaka om konsesjonar til utbygging.

– Gjennomgangen viser at vedtaka i saka om Haram vindkraftverk ikkje har feil eller manglar som kunne medføre ugyldigheit. Det er derfor ikkje grunnlag for å stanse bygginga av vindkraftverket. Eg håpar denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovleg grunnlag, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i pressemelding frå departementet.

Avgjerda kan ikkje klagast på skriv ekspedisjonssjefen til departement Per Håkon Høisveen i avslaget.

Det er planlagt åtte vindturbinar på fjellet på Haramsøya, der det bur rundt 500 innbyggjarar. Utbygginga har vore ei av dei mest betente i Noreg. I juni aksjonerte motstandarar og prøvde mellom anna å blokkere vegen til anleggsområdet der turbinane skal byggjast.

