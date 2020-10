Equinor varslar at produksjonen på Melkøya ikkje kjem i gang før 2021

innenriks

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor stadfestar overfor NTB at selskapet har sendt ut ei melding til marknaden om at det vil ta tid før produksjonen kjem i gang igjen.

Anlegget har vore stengt sidan det braut ut ein alvorleg brann der 28. september.

– Hammerfest LNG har informert marknaden om at anlegget vil vere stengt ut året. Det går framleis føre seg arbeid med å greie ut skadeomfanget og avklare kva som var årsaka til brannen, men basert på informasjonen vi har no, vil anlegget vere stengt ut året, seier Eriksen til NTB.

– Kva for økonomiske konsekvensar får det?

– Det ønskjer vi ikkje å spekulere på no. No jobbar vi for fullt med å få oversikt over skadeomfang og bidra til å få anlegget opp igjen på ein god og sikker måte, seier Eriksen.

Årsaka til brannen er ikkje kjend, men den starta i ein turbin på produksjonsanlegget. Petroleumstilsynet har kalla brannen ei av dei mest alvorlege hendingane i norsk petroleumshistorie.

Alle tilsette vart evakuert då brannen braut ut, noko dei òg vart to veker tidlegare då det vart oppdaga ein alvorleg lekkasje av brannfarleg gass i det same anlegget.

– Kva skjer med dei tilsette no, blir dei permitterte?

–Permisjonar har ikkje vore på radaren per no, seier Eriksen.

