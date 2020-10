Forbruket av norsk mjølk auka kraftig under pandemien

innenriks

Etter at mjølkeforbruket har auka under pandemien må norske kyr bli mjølka tolv månader i året i staden for normalt ti, skriv NRK. Før koronaviruset ramma verda var mjølkeforbruket i Noreg dalande og staten måtte gripe inn for å redusere produksjonen. Løysinga vart å kjøpe ut mjølkekvotane til 400 bønder, altså å betale dei for å slutte med mjølkeproduksjon.

Men under koronautbrotet har mjølkeforbruket gått motsett av det som var forventa.

– Det har vore ein krevjande situasjon. Vi rekna med å selje mindre mjølk i 2020 enn i 2019 og derfor tok vi ned produksjonen. Slik gjekk det ikkje, seier konserndirektør Johnny Ødegård i Tine til NRK.

Han trur norske forbrukarar i større grad har søkt til tradisjonelle matvarer under pandemien.

Så for å kompensere for det auka forbruket må bøndene mjølke dei kyrne som er igjen heile året, mot ti månader elles. På meieria er det meir arbeid og mindre fri.

