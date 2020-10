Giske om Bøhler: – Eg har sjeldan møtt ein senterpartist eg er så samd med

innenriks

Krasse og nær hatske reaksjonar hagla frå tidlegare Ap-kollegaer då Jan Bøhler for snaue to veker sidan varsla at han melder overgang til Senterpartiet.

Under eit bokbad med Trond Giske i Trondheim måndag, fortalde Bøhler korleis han hadde opplevd situasjonen.

– Eg blir litt skremd av at partikulturen og lojaliteten, at intensiteten i det er så sterk at ein ikkje kan prøve å sjå bak det, og sjå det gode i dei vala folk gjer, og respektere det, sa Bøhler.

– At partiet med stor P skal gå føre vennskap, når eg seier eg vil halde fram med å vere venner, vi er jo først og fremst medmenneske som skal ta vare på kvarandre. Eg blir litt skremd av det, fortalde Bøhler.

Trond Giske, som trekte seg for nærare to år sidan som nestleiar i Ap i kjølvatnet av ei rekkje metoo-skuldingar og som tidlegare i haust vart vraka som ny fylkesleiar i Trøndelag Ap, er ein av dei som har forsvart Bøhler etter avhoppinga.

Det er «ille å sjå kommentarer hvor Jan behandles som en avhopper fra en sekt», skreiv Giske på Facebook-sida si dagen etter nyheita.

– Eg har sjeldan møtt ein senterpartist eg er så samd med, proklamerte Giske under bokbadet.

Overfor Dagbladet avviser Giske likevel at det er aktuelt for også han å byte til Sp.

Temaet for bokbadet var Bøhlers nye bok «Østkantfolk».

(©NPK)