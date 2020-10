Hurtigruten skal segle strekninga Bodø-Kirkenes

innenriks

– Hurtigruten er viktig for lokalsamfunna langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikkje ønskjeleg for nokon partar, og eg skulle gjerne sett at vi kunne halde fram med normal drift på kystruta med daglege hamneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi no ein utfordrande situasjon som gjer det nødvendig med endringar i ruta, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

Han legg til at regjeringa har valt å prioritere områda med avgrensa alternativ for transport av gods og distansepassasjerar, så vel som å sikre hyppigare anløp ved dei nordlegaste hamnene.

Koronapandemien og reiserestriksjonane har fått store konsekvensar for inntektsgrunnlaget til Hurtigruten. Sidan byrjinga av oktober har reiarlaget segla med berre to skip på strekninga Bergen-Kirkenes-Bergen. Frå høvesvis 24. og 27. oktober vil skipa betene strekninga Bodø-Kirkenes-Bodø.

Beskjeden frå Samferdselsdepartementet får Norsk Sjøoffisersforbund til å reagere.

– Vi har sjølvsagd forståing for at ein ønskjer å prioritere forsyningskapasiteten i Nord-Noreg, men vi meiner at dette er feil medisin. Her burde heller Hurtigruten setje fleire båtar i drift, slik at kapasiteten langs heile kysten vart halde oppe, seier seniorrådgivar Jens Folland.

